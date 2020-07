"Korn kann mehr" - Ein altes Handwerk, neu aufgelegt

WDR 2 Sonntagsfragen. . 24:14 Min. . Verfügbar bis 16.07.2021. WDR 2.

Ihre Kreationen heißen "Jos. Garden" oder "Der kleine Lord" und haben es mächtig in sich. Denn "Korn kann mehr" ist das Motto der Kornbrennerei Ehringhausen in Werne, die die Geschwister Theres und Georg nach alter Familientradition weiterführen. Welcher Geist ihren Destillaten zugrunde liegt, erzählt Georg Ehringhausen in den Sonntagsfragen.

Audio Download .