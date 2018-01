Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Nachbarschaftshilfe

WDR 2 Sonntagsfragen | 17.12.2017 | Länge: 20:55 Min.

Nachbarschaftshilfe ist gut, vor allem in diesen Zeiten, in denen die Wirschaft so gut läuft, es aber gleichzeitig so viel Not gibt. Das findet auch Heinz Peter Schumacher, der ein Sozialkaufhaus in St. Augustin organisiert. Moderation: Gisela Steinhauer. | audio