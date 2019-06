Kirchentagspräsident Hans Leyendecker - Vertrauen

100.000 Gäste werden beim Evangelischen Kirchentag in Dortmund erwartet. Im Zentrum der Veranstaltungen und Diskussionen: das Vertrauen. "Es gibt vieles, das wie eine Säure wirkt, die das Vertrauen in den Zusammenhalt der Gesellschaft zerstört", sagt Journalist und Kirchentagspräsident Hans Leyendecker. Aber was hilft gegen Säure, und worauf können wir heute noch vertrauen? Darauf antwortet Hans Leyendecker in den Sonntagsfragen. Moderation: Gisela Steinhauer.

