Juliane Kronen: "Spenden statt Wegwerfen"

WDR 2 Sonntagsfragen. . 24:00 Min. . Verfügbar bis 03.05.2021. WDR 2.

Kinderspielzeug, Akkuschrauber, Zahnpasta, Windeln - brandneu, aber falsch etikettiert oder mit kleinen Fehlern: Das würde im Müll landen, wenn Juliane Kronen aus Köln nicht "Innatura" gegründet hätte. Das Unternehmen gibt Ware, die normalerweise entsorgt würde, an gemeinnützige Organisationen weiter, die wiederum Menschen in Not helfen. Das Motto: "Spenden statt Wegwerfen". Wie lassen sich Verschwendung, Überproduktion und gedankenlose (Online-)Einkäufe verhindern und warum ist es für Händler billiger, Ware zu vernichten statt sie zu spenden? Antworten in den Sonntagsfragen. Moderation: Gisela Steinhauer

