Audio: Extremleben als Lebenselixier

WDR 2 Sonntagsfragen | 04.11.2018 | Länge: 21:16 Min.

Bisher stieg die Fotografin Ulla Lohmann nach ganz unten in brodelnde und zischende Vulkane. Jetzt aber war sie für eine Weile ganz oben: auf 47 Bergen in Europa. Über ihr Leben zwischen den Extremen erzählt sie bei Gisela Steinhauer in den Sonntagsfragen. Moderation: Gisela Steinhauer. | audio