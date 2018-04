Audio: Und jetzt?

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Interviews | 14.04.2018 | Länge: 08:04 Min.

In der so genannten WDR-MeToo-Debatte gibt es Berichte über neue Fälle und die Frage: Wann hat wer im WDR davon gewusst und was muss nun passieren? Wir sprechen darüber mit Jörg Schönenborn, Fernsehdirektor des WDR. | audio