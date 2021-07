Elke Heidenreich am Rhein: "Alles fließt"

WDR 2 Sonntagsfragen. 24:04 Min. Verfügbar bis 04.07.2022. WDR 2.

Im Westen haben die Sommerferien begonnen und wer Lust auf eine Rheintour hat, kann sich der Reiseleitung von Elke Heidenreich anvertrauen. Sie hat den Fluss an seiner Schweizer Quelle erlebt, beim Rheinfall von Schaffhausen und bis hin zu seiner Mündung in die Nordsee. Nach ihrer Reise zu Fuß, mit dem Auto, per Fahrrad und Schiff war sie "ergriffen, beeindruckt, glücklich und voller Respekt" und hat daraus ein Buch gemacht - "Alles fließt". Jetzt weiß sie, warum es am Rhein so schön ist.

