Audio: Elektriker ohne Grenzen: Jannik Bröcker über seine Arbeit in Laos

WDR 2 Sonntagsfragen. . 19:06 Min. . WDR 2.

"Entwicklung durch Energie" heißt das Projekt der "Elektriker ohne Grenzen", für das sich Jannik Bröcker aus Heek auf den Weg nach Laos gemacht hat. 300 Haushalte in der Provinz Phongsali werden seither mit Solarstrom versorgt. Was der 23-Jährige in den weit abgelegenen Bergdörfern erlebt hat, erzählt er in den Sonntagsfragen. Moderation: Gisela Steinhauer. | audio