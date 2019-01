Die Kabarettistin Sarah Bosetti

WDR 2 Sonntagsfragen | 05.01.2019 | 23:08 Min.

Die Satirikerin Sarah Bosetti tourt auch in diesem Jahr durch den Westen. In ihrem Programm erzählt die "Erfindung ihrer Eltern" Geschichten von einer, die auszog, das Scheitern zu lernen. Ihre Erkenntnis: "Ich bin sehr hübsch, das sieht man nur nicht so". Moderation: Gisela Steinhauer.

