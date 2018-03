Audio: 2000 Jahre Eifel - Die Jubiläumsshow

WDR 2 Sonntagsfragen | 18.03.2018 | Länge: 22:20 Min.

Was macht den Eifel-Bewohner aus und was zieht Städter in das Kölner Hinterland? Hubert vom Venn hat auf all diese Fragen eine Antwort, denn der gebürtige Monschauer ist Eifel-Experte. Moderation: Gisela Steinhauer. | audio