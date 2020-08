Björn Kroner: "Tischkultur ist keine Frage des Geldbeutels"

WDR 2 Sonntagsfragen. . 23:30 Min. . Verfügbar bis 02.08.2021. WDR 2.

Eine Tischdecke, Servietten, Kerzen und natürlich Blumen: Das gehört für den Meisterfloristen Björn Kroner zur Grundausstattung eines Frühstückstischs am Sonntagmorgen: "Ein fein gedeckter Tisch ist die schönste Referenz an Gäste". Kroner hat die Erfahrung gemacht, dass gutes Essen alleine nicht reicht. "Die meisten Gäste erinnern sich nicht mehr an die Speisen, sondern an die Tischdekoration", sagt der 39-Jährige: "Tischkultur ist keine Frage des Geldbeutels". Moderation: Gisela Steinhauer

