Bitte, danke, Türaufhalten - Benimmkurse für Jugendliche

WDR 2 Sonntagsfragen. . 23:35 Min. . WDR 2.

Handys beim Essen? Grob unhöflich! Jogginghose beim Vorstellungsgespräch? No go! Schlaffer Händedruck? Wirkt nicht überzeugend! "Dein perfekter Auftritt" - so nennen sich die Benimmkurse der Malteser im Bistum Essen, die u.a. von der Schauspielerin Maria Wolf durchgeführt werden. Sie bringt Jugendlichen wie Tonya Steilmann aus Bochum bei, wie sie mit guten Umgangsformen punkten können. Tipps dazu von beiden in den Sonntagsfragen. Moderation: Gisela Steinhauer

