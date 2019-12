Bernd Hagenkord: Clicks und Likes für den Heiligen Vater

WDR 2 Sonntagsfragen. . 22:41 Min. . Verfügbar bis 21.12.2020. WDR 2.

Als sich Bernd Hagenkord aus Ahlen Gedanken über seine Zukunft machte, kam ein Leben als Pater zunächst nicht in seinen Plänen vor. Inzwischen ist der 51jährige seit 26 Jahren Jesuit. Und Journalist. Mit Stationen in Chile, London und Rom. Als Chef vom Dienst bei Radio Vatikan war er nah am Papst. „Papstfotos bekommen genauso viele Klicks wie Katzenfotos“, weiß Hagenkord und zieht in den Sonntagsfragen Bilanz über (katholische) Krisen und Skandale und die Hoffnung auf Reformen. Moderation: Gise Moderation: Gisela Steinhauer.

