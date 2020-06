Als erster Ranger in Ostwestfalen-Lippe

Wanderer und Naturfreunde, Mountainbiker und Jogger, Camper und Griller, Hundehalter und Hundehasser - das sind die Menschen, denen Aaron Geller im Wald begegnet und mit denen er ins Gespräch kommt. Der 26jährige ist der erste Ranger in Ostwestfalen-Lippe. Seine Ausbildung hat er in der Eifel gemacht, ist dann aber in die Heimat zurück gegangen. Wegen der Natur und der Menschen.

