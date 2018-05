Audio: Gil Yaron - Vom Leben im heiligen, eiligen Land

WDR 2 Sonntagsfragen | 29.04.2018 | Länge: 23:06 Min.

Was bedeutet es, 70 Jahre nach der Staatsgründung Israeli zu sein? Worüber kann sich das Land freuen? Antworten in den WDR 2 Sonntagsfragen von Gil Yaron, Journalist und Arzt. Er wuchs in Düsseldorf auf und lebt in Tel Aviv. | audio