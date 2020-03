20 Jahre LitCologne

Kirchen, Kinos, Museen, Schiffe - Orte, an denen vom 10.-21. März 2020 wieder vorgelesen wird. Denn vor 20 Jahren erfand Werner Köhler mit einem Freund die LitCologne, das größte Literaturfest Europas. Von Anfang an war Angela Maas mit im Team - verantwortlich für die LitKid, das Kinderprogramm. In den Sonntagsfragen erzählen die beiden von Hürden und Höhepunkten, Knüllern und Katastrophen, kleinen Pannen und schwierigen Prominenten. Moderation: Gisela Steinhauer.

