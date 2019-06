Audio: Nur jeder Zweite bekommt Urlaubsgeld

WDR 2 Servicezeit. . 02:30 Min. . WDR 2.

In Deutschland erhält einer Erhebung zufolge knapp jeder zweite Beschäftigte Urlaubsgeld. Vor allem Mitarbeiter in Unternehmen mit Tarifvertrag profitieren von Urlaubsgeldzahlungen. Fragen an Jessica Sturmberg. | audio