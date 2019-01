Audio: Aufräumen nach Marie Kondo

WDR 2 Servicezeit | 16.01.2019 | Länge: 03:32 Min.

Aufräumen kann man lernen. Das behauptet zumindest die Japanerin Marie Kondo in ihrer Netflix--Serie. Das Prinzip ist alles andere als langweilig: Was mein Herz berührt und was ich täglich benötige, darf bleiben. Der Rest darf gehen. Moderation: Jörg Steinkamp. | audio