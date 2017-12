Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Ausgehen: Höllische Späße in Bonn und Gelsenkirchen

WDR 4 Gut zu wissen | 07.12.2017 | Länge: 02:48 Min.

Vor Weihnachten zeigen die Theater große Stücke für Familien. In Bonn treiben "Geisterritter" nach Cornelia Funke ihr Unwesen. Und in Gelsenkirchen haben auch kleinere Kinder Spaß in "Teufels Küche". Autor: Stefan Keim. | audio