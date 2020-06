Warum gleich kaufen - Fahrräder mieten

WDR 2 Servicezeit. . 03:50 Min. . Verfügbar bis 23.06.2021. WDR 2.

Gute Fahrräder können teuer sein. Mittlerweile kann man sie bei Swapfiet per Abo mieten und darin ist sogar die Reparatur, wenn es kaputt geht oder das Ersatzrad, wenn nötig. Aber was machen, wenn das Fahrrad geklaut wird? Weitere Anbieter: Smafo in Paderborn, VanMoof, die auch E-Bikes vermieten. Caroline Jackmeier, WDR-Verbraucherredaktion.

