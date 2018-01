Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: ISDN hat ausgedient

WDR 5 Leonardo Service Computer | 17.01.2018 | Länge: 06:25 Min.

In diesem Jahr werden die letzten ISDN-Anschlüsse abgeschaltet. Telephoniert wird künftig nur so genannte IP-Anschlüsse. Was bedeutet die Veränderung für mein vernetztes Heim - AutorIn: Michael Stein | audio