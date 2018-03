Audio: Kapital-Lebensversicherungen - halten oder kündigen?

WDR 2 Servicezeit | 19.03.2018 | Länge: 03:37 Min.

Die niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt bekommen auch Sparer zu spüren, die in eine Kapital-Lebensversicherung einzahlen. Das, was sie nach Ablauf der Versicherung an Auszahlung erwarten können, sinkt von Jahr zu Jahr. Die Frage ist: Weiter einzahlen oder ruhen lassen? Kündigen oder rückabwickeln? Moderation: Heiner Wember. | audio