Tag des Kaffees

WDR 2 Servicezeit | 01.10.2018 | 04:03 Min.

Was sich der Viertakter an der Tankstelle holt, das zapfen wir aus der Kanne: UnserenTreibstoff. Bei uns ist der Treibstoff auch super, heisst aber Kaffee und wird heute sogar gefeiert: Heute ist "Tag des Kaffees". Für die einen muss ein guter Kaffee durch den Filter, die anderen stehen mehr auf Pressung - oder was verkapseltes. Moderation: Martin Schütz.

