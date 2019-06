Audio: Spiegel des Lebens: Der Nordfriedhof in Düsseldorf

WDR 4 Spaziergang. . 02:20 Min. . WDR 4.

Dichter, Industrielle, Nazigrößen und Widerstandskämpfer: Sie liegen dicht nebeneinander - Grab an Grab - auf dem Nordfriedhof in Düsseldorf. Im englischen Landschaftsstil gehalten, mit Grabmalen in kunstvoller Schönheit ist der Friedhof nicht nur ein Ort zur Besinnung, sondern auch eine Oase zum Spazieren gehen. Autor: Claudia Kracht. | audio