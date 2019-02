Audio: Spaziergang durch die Alte Kolonie Eving

WDR 4 Spaziergang | 17.02.2019 | Länge: 02:19 Min.

Spazierengehen macht nicht nur Spaß, wenn es durch Wald und Wiesen geht – auch "Häuser gucken" kann spannend sein. Zumindest, wenn sie so besonders sind wie in der Alten Kolonie Eving in Dortmund. Autor: Modrow Ulrike. | audio