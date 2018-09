Audio: Nordsternpark in Gelsenkirchen

WDR 4 Gut zu wissen | 16.09.2018 | Länge: 01:16 Min.

Weniger als 100 Tage noch. Dann wird die letzte Zeche in Deutschland – im Ruhrgebiet – dicht gemacht und der Steinkohlen-Bergbau ist Geschichte. Die Zeche geht, aber was kommt dann? Ein Besuch im Nordsternpark in Gelsenkirchen. Autor: Olaf Biernat. | audio