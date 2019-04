Audio: Osterfeuer in den Niederlanden abgesagt

Osterfeuer gehören zum Brauchtum und unterliegen in NRW strengen Richtlinien. Die Feinstaubwerte nach Ostern sind nämlich genau so hoch wie nach dem Silvesterfeuerwerk. In den Niederlanden sind die Osterfeuer deutlich größer als bei uns, Rekordhalter ist dort ein knapp 50 Meter hoher Scheiterhaufen für den Winter. Jetzt gibt es reichlich Absagen dieser Monsterfeuer, wegen massiver Trockenheit und höchster Alarmstufe für Wald- und Feldbrand. Autor: Ludger Kazmierczak. | audio