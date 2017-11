Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Smart Watch & Fitnessuhr - Welche ist die Beste?

WDR 2 Servicezeit | 22.11.2017 | Länge: 03:53 Min.

Sie können uns motivieren, navigieren und analysieren - Sportuhren mit smarten Funktionen glänzen an vielen Handgelenken von Hobbysportlern und Profiläufern, geben den Lauftakt an oder zeichnen unsere Strecken auf. Fragen an Anita Horn. | audio