The Faim spielen unplugged "Summer is a curse" bei WDR 2

WDR 2 Musik | 10.09.2018 | 03:06 Min. | WDR 2

Die Band "The Faim" kommt aus Perth - die australische Stadt gilt als die abgelegenste Großstadt der Welt. Kennengelernt haben sich drei der vier Mitglieder in der Schule, im Musikunterricht, so Josh auf WDR 2.