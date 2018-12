Audio: WDR 2 Buchtipp: Heimat von "Nora Krug"

WDR 2 Bücher | 09.12.2018 | Länge: 05:01 Min.

Nora Krug lebt seit langem in New York und fühlt sich deutscher als jemals zuvor. Woher kommt das? Und wer ist sie eigentlich? Die Autorin und Illustratorin unternimmt eine literarisch-grafische Spurensuche in der Vergangenheit ihrer Familie. Autor: Denis Scheck. | audio