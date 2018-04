Audio: Pommesverordnung: unsinnige Empörung

WDR 2 Klartext | 11.04.2018 | Länge: 01:48 Min.

Weniger Hitze, weniger lange in der Fritteuse, weniger braun - das sieht die EU-Verordnung vor, die nun in Kraft tritt. Und schon schreien frittierende Freigeister auf, dass die EU uns das Essen vermiesen will. Völlig übetrieben, meint WDR 2 Klartext-Autor Samuel Jakisch. Autor: Samuel Jackisch. | audio