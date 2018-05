Audio: Neu im Kino: "Avengers: Infinity War" und "Early Man - Steinzeit bereit"

WDR 2 Kino | 26.04.2018 | Länge: 03:21 Min.

Neu im Kino: Die Marvel-Superhelden sind wieder am Start in "Avengers: Infinity War", in Nick Parks Animationsfilm "Early Man - Steinzeit bereit" müssen liebenswerte Steinzeitmenschen ein Fußballspiel gewinnen, um ihre Heimat zu retten. Autorin: Andrea Burtz. | audio