Audio: Neu im Kino: "Spider-Man", "Geheimnis eines Lebens"

WDR 2 Kino. . 03:30 Min. . WDR 2.

Spider-Man ist "Far From Home" - in Europa - und selbst dort wartet Arbeit auf den Superhelden. "Geheimnis eines Lebens" erzählt die Geschichte einer britischen Studentin, die für die Sowjetunion spionierte und erst im hohen Alter enttarnt wurde. Autorin: Andrea Burtz. | audio