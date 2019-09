Audio: "Kennst du mich noch?" im Kölner Theater am Dom

Das Theater am Dom in Köln zeigt die Komödie "Kennst du mich noch?". Anja Kruse spielt eine Ehefrau, die mit ihrem von Sascha Wussow gespielten Ex eine Liebschaft anfängt. Für andere ist der Mann unsichtbar. Autor: Stefan Keim. | audio