Audio: Neu im Kino: "Loving Vincent", "Voll verschleiert" und "The Killing of a Sacred Deer"

Neu im Kino: "Loving Vincent" - ein Biopic aus gemalten Bildern, in "Voll verschleiert" wird die Burka-Debatte als Komödie aufbereitet und "The Killing of a Sacred Deer" ist ein Schuld-und-Sühne-Drama mit hochkarätigem Ensemble. Autorin: Andrea Burtz. | audio