Neu im Kino: "Das perfekte Geheimnis"

WDR 2 Kino. . 02:25 Min. . Verfügbar bis 30.10.2020. WDR 2.

Regisseur Bora Dagtekin ist mit einer neuen Komödie am Start: "Das perfekte Geheimnis", mit sieben deutschen Stars. Ein Abend unter Freunden, ein Spiel: Alle legen ihre Handys auf den Tisch und müssen jede Nachricht, jedes Foto, jede Mail öffentlich machen. Am Ende des Abends ist nichts mehr so, wie es beim Begrüßungswein war.

