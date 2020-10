Audio: Dieter Nuhr wird 60: "Nuhr eine Zahl"

WDR 2. . 03:31 Min. . WDR Online.

Dieter Nuhr wird 60. Aber das ist ja "nuhr" eine Zahl. So sieht es auch der WDR 2 Kabarettist selbst: "Ich glaube, es gibt viele vergreiste 20-Jährige und es gibt viele sehr junggebliebene 80-Jährige." Er halte sich "gefühlstechnisch irgendwo in der Mitte auf, wenn auch am Rand der Mitte". Zum Thema "altersmilde" sagt er: "Ich glaube, dass ich nachsichtiger werde." | audio