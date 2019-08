Audio: Fußball-Eltern

Die Kurzen spielen Fußball? Da kann Mama was erleben. Am Spielfeldrand oder auch darüber hinaus. WDR-2-Kabarettistin Barbara Ruscher hat da so einige sportliche Erlebnisse. Autor/-en: Barbara Ruscher. | audio