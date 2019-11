Wilfried Schmickler: Ulis Abgang

WDR 2 Kabarett. . 02:56 Min. . Verfügbar bis 17.11.2020. WDR 2.

Was ist passiert, dass in Deutschland quasi von heute auf morgen nichts mehr so ist, wie es einmal war? Hat Florian Silbereisen bei seiner Jungfernfahrt nach Antigua das Traumschiff versenkt? Was ist das eigentlich für ein Theater mit Uli Hoeneß Abgang, fragt sich und uns WDR 2 Kabarettist Wilfried Schmickler. Autor/-en: Wilfried Schmickler.

