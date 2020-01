Wilfried Schmickler: Schnee von Gestern

WDR 2 Kabarett. . 02:52 Min. . Verfügbar bis 05.01.2021. WDR 2.

Am ersten Montag des Jahres 2020 stellt sich Wilfried Schmickler die Frage: Was sind die großen Herausforderungen der Zukunft und was brauchen wir, um diese zu bewältigen. Eine große Herausforderung ist der Klimawandel. Aber ob da der Transport und Einsatz von Kunstschnee förderlich ist? Autor/-en: Wilfried Schmickler.

