Wilfried Schmickler: Knubbelwurst

WDR 2 Kabarett. . 02:50 Min. . Verfügbar bis 29.12.2020. WDR 2.

Das neue Jahr steht vor der Tür und alle wollen wissen: Was kommt 2020? Man kann Blei gießen, Karten legen oder in den Sternen nach Antworten suchen, aber am Ende braucht es nur einige wesentliche Dinge. Autor/-en: Wilfried Schmickler.

