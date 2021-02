Wilfried Schmickler im Garten der Lüste

WDR 2 Kabarett. . 03:12 Min. . Verfügbar bis 08.02.2022. WDR 2.

Was ist der Sinn des Lebens in der Pandemie? Was wird aus uns Spaziergängern nach der Pandemie? Noch mehr Fragen und Lösungen dazu von WDR 2 Kabarettist Wilfried Schmickler.

Audio Download .