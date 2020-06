Wilfried Schmickler: Alle an die Kurbeln!

WDR 2 Kabarett. . 03:18 Min. . Verfügbar bis 08.06.2021. WDR 2.

WIlfried Schmickler geht in die Sommerpause und hat vorher noch eine dringende Bitte an Sie: Kurbeln Sie! Also im Klartext: Kaufen Sie! Denn wenn die Wirtschaft so schwer anspringt wie Schmicklers erstes Auto, helfen nur vereinte Kräfte. Autor/-en: Wilfried Schmickler

