Sarah Bosetti: Eine Bitte

WDR 2 Kabarett. . 02:09 Min. . Verfügbar bis 16.12.2021. WDR 2.

In Großbritannien und in den USA, in Russland und in Chna: Die ersten Impfungen gegen Corona haben begonnen. Hoffentlicht geht das gut, hoffentlich ist allen Erst-Impflingen trotz ihres hohen Alters ein glückliches und langes Leben beschieden. Wünscht sich und uns die Satirikerin Sarah Bosetti. Warum? Reinhören!

