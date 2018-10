Audio: Dieter Nuhr: Geistige Gesundheit

WDR 2 Kabarett | 25.10.2018 | Länge: 02:53 Min.

Es ist ja unglaublich, was heute so alles geglaubt wird, wenn es um Gesundheit geht. Im Grunde glauben viele an alles, was NICHT wissenschaftlich erforscht ist. Dann ist es verdächtig, weil es kommt von der Industrie. Und wir alle wissen: Die Industrie will uns alle umbringen! Was dumm wäre, weil wir ja deren Kunden sind, aber egal. WDR 2 Satiriker Dieter Nuhr und sein Blick auf die Heilkräfte der Natur im Allgemeinen und die Gesundheit aller im Besonderen. Autor/-en: Dieter Nuhr. | audio