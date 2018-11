Audio: Studiogast Deluxe: Dagmar Schönleber

WDR 5 Satire Deluxe - Beiträge | 17.11.2018 | Länge: 12:24 Min.

"Es gibt ja so wenig lustige Frauen in Deutschland" - Dagmar Schönleber beweist das Gegenteil und geht mit anderen Komikerinnen in die Offensive: Die "Sisters of Comedy" sind keine Frauenquotengala, keine Männerschelte, einfach eine grandiose Show von Frauen für alle! Und: Sie spielen auch noch für den guten Zweck, wie Dagmar Schönleber im Interview mit Axel Naumer und Henning Bornemann verrät. | audio