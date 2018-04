Audio: Fritz Eckenga: Datenkraken

WDR 2 Kabarett | 04.04.2018 | Länge: 02:51 Min.

Hinterher weiß man immer mehr, is so. Warum das so ist? Das erklärt hier an dieser Stelle jetzt mal WDR 2 Kabarettist Fritz Eckenga. Nur damit man hinterher nicht dumm da steht, mit seinen ausgelutschten Daten, beispielsweise Autor/-en: Fritz Eckenga. | audio