Jana Fischer: Aufregen für Anfänger

WDR 2 Kabarett. . 02:39 Min. . Verfügbar bis 06.10.2020. WDR 2.

Wilfried Schmickler hat sich den Arm gebrochen. Gute Besserung! Jana Fischer fragt sich unterdessen, wie Schmickler es immer schafft, sich so zielgerichtet aufzuregen. Gibt doch soviel, worüber man sich aufregen könnte, dass man am Ende gar nicht mehr weiß, was jetzt noch aufregenswert ist. Autor/-en: Jana Fischer.

Audio Download .