Jana Fischer: Andere Menschen

WDR 2 Kabarett. . 02:29 Min. . Verfügbar bis 05.08.2021. WDR 2.

Schon Sartre wusste: "L'enfer, c'est les autres". Zu deutsch: Die Hölle, das sind die anderen. Warum also sehnen wir uns in der Pandemie überhaupt nach Kontakt mit anderen Menschen? Was Jana Fischer zu der Frage führt: Warum überhaupt andere Menschen?

Audio Download .