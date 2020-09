Fritz Eckenga: Wieviele lassen wir rein?

WDR 2 Kabarett. . 02:14 Min. . Verfügbar bis 16.09.2021. WDR 2.

Seit Tagen wird in der Öffentlichkeit vor allem eine Frage diskutiert: Wie viele lassen wir rein? Eine gar nicht so einfach zu beantwortende Frage in diesen schweren Zeiten. Fritz Eckenga versucht es trotzdem.

Audio Download .